Junior Lima confessa beijo em Fernanda Paes Leme e abre jogo sobre saúde mental; veja os melhores momentos da entrevista dele do Quem Pode, Pod

Junior Lima foi o convidado da semana no Quem Pode, Pod, videocast apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. Durante o bate-papo, que rolou na última terça-feira, dia 21, o cantor, que acaba de lançar seu primeiro álbum solo, falou sobre carreira, família e saúde mental.

Casado com Mônica Benini desde 2014, o irmão é de Sandy é pai de dois: Otto, de seis anos de idade, e Lara, de um aninho. Apesar de ser bastante ativo nas redes sociais, o cantor não mostra o rosto dos pequenos. Ao ser questionado sobre o assunto, ele respondeu:

- Como a gente teve essa coisa de sensação de invasão [de ser exposto] desde muito cedo na vida, gerou na gente um reflexo do que a gente [nele e na irmã, Sandy] viveu junto mesmo. Eu sinto que, poxa, não precisa. Eu já tenho o meu trabalho e ele não tem nada a ver com isso. Deixa o moleque. Se ele puder ter a sensação de normalidade o máximo possível, eu acho mais legal se eu puder proporcionar isso para eles. Já não é uma vida normal, né? O pai é famoso, mamãe também é famosa, Dinda, Dindo, os avós.

Junior ainda contou que Otto já deu indícios de que poderia seguir a carreira na música, assim como a família:

Otto é musical, mas ele deu uma desencanada. Ele era viciado em bateria, guitarrinha, hoje em dia ele canta, ele fica cantarolando, mas deu uma largada. E eu não fico botando pilha. A música é muito presente na casa. A Lara fica o tempo todo dançando. Eu sento no piano e ela quer tocar. Não tenho nenhuma expectativa com isso.

Ao ser questionado se incentivaria o pequeno a seguir carreira, ele disparou:

- Eu já refleti sobre isso. Eu tenho para mim que se acontecer isso, eu pretendo aconselhá-lo a esperar. Legal, sente que é isso que quer fazer? Vai estudar, vai se preparar. Tem tanta coisa para fazer antes de começar a ir para o mundo. Se um dia continuar com essa ideia e sentir que está pronto, aí a gente pensa nisso

Relação com Monica Benini e saúde mental

Junior sempre foi muito sincero sobre sua saúde mental, e no videocast não foi diferente. O cantor falou abertamente sobre depressão e crise de pânico. Atualmente vivendo um momento de calmaria e estabilidade, o irmão de Sandy relembrou a importância de Mônica nesse processo de recuperação:

- A gente tem uma relação muito real. A gente teve momentos muito difíceis, que acredito que muitos casais viveram, durante a pandemia. Foi uma fase para gente bem complicada, mas também o resultado é sempre de muito amor. A gente vê o quanto se ama, o quanto a gente é um casal que se completa e tudo mais. Quando conheci a Monica, eu estava no auge do pânico. Ela segurou uma barra comigo, me ajudou muito.

Beijo em Fernanda Paes Leme

E, para completar, não é que Junior acabou revelando que já trocou uns beijinhos com Fernanda Paes Leme? Pois é, o cantor não teve vergonha em comentar sobre o momento que viveu com a apresentadora do podcast, que aconteceu durante a adolescência.

Tudo começou quando Giovanna questionou se os dois haviam trocado carícias durante a gravação da série Sandy & Junior.

- Todo mundo dava uns beijinhos na série... A gente ficou na série, disse Fernanda.

- Mas na vida real vocês já ficaram?, insistiu Ewbank.

- Assim, mas é isso, naquela época a gente era muito adolescente, a gente deu uns beijinhos, confirmou Junior.

Eita!