Feira Vegana do ABC acontecerá no Parque Oriental de Ribeirão Pires

Realizada pelo Instituto Acqua, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, a Feira Vegana do ABC chega ao Parque Oriental neste domingo (26), das 8h às 17h. O evento que integra o calendário de festividades da Estância estimula o contato com produtos sem origem animal. Contando com a presença de 42 expositores, a Feira tem entrada gratuita e destaca atrações como oficinas, gastronomia, cosméticos, acessórios têxteis, artesanatos e música ao vivo.

Na lista de produtos sem origem e sofrimento animal, o público também poderá adquirir hambúrgueres, conservas artesanais, comidas japonesas, feijoada vegana, bolos e sucos naturais. Além de cosméticos, acessórios têxteis e biojoias.

A programação conta com atividades ao ar livre como yoga e meditação, a partir das 8h. Dentre as oficinas estão confecção de origami, plantio de microverdes, e voltadas ao uso de energia solar. Serão distribuídas senhas uma hora antes de cada oficina. O Parque Oriental fica localizado na Rua Major Cardim, 3100 – Estância Noblesse.

Confira a programação:

Ao ar livre

8h – Alongamento e caminhada, com Sheila Pinto

9h – Yoga, com Aline Lessa e convidados

10h – Meditação, com Andrea Moll e convidados

9h às 11h – Apresentação de terapia sonora, com Márcio Maciel da A Divina Floresta

11h – Roda de Capoeira e intervenção cultural do Grupo BERIMBRAS

12h – Aula de Tai Chi, com Herbert Zaccheu do Espaço Zen

13h – Expedição fotográfica, com fotógrafo Rodrigo Pinto

14h – Danças Circulares, com Lucilene Trinca

?

Oficinas

10h – Oficina de Origami, com Ana Griz

11h – Oficina de microverdes, com a jardinista Alice Nagata

12h – Workshop sobre utilização de energia solar para desidratar alimentos, com Victor Dimitrov e Paula Romano da Consumo Consciente ABC

13h – Oficina de pontilhismo, com Priscila Costa dos Anjos Mandalas

14h – Oficina de repelente natural, com Brunna Santana da Anu Saboaria

15h – Oficina de boneca Abayomi, com Sonia Fabris da Santa Inspiração