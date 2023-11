Palavra do Leitor - 22 de novembro de 2023

Combate ao câncer

‘Brinquedos Gulliver vai a leilão com lance de R$ 74,8 mi’ (Economia, dia 18). Com a justificativa de que o número de casos de câncer tem crescido muito, recentemente sugeri que, no local onde funcionava a Chocolates Pan, o governo do Estado construísse uma filial do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo). Essa unidade atenderia a toda região por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). Na oportunidade, apelei para a sociedade civil, os órgãos de imprensa, as Redes Femininas de Combate ao Câncer da região, Maçonaria, Rotarys, Lions e demais segmentos no sentido de arregaçar as mangas e levar adiante a ideia que vai ajudar muito os portadores de câncer. Mas o terreno foi arrematado e perdemos a oportunidade. Agora surge uma nova oportunidade, com a desativação da fábrica de brinquedos Gulliver, também localizada em São Caetano. Sua área esta sendo leiloada. Estamos falando de terreno que soma 7.277,97 metros quadrados. Portanto volto a sugerir que nesse terreno se construa uma filial do Icesp, que se consolidou como referência no atendimento oncológico do País, com elevada qualidade técnica e desenvolvendo pesquisas e atividades de ensino em todas as áreas relacionadas à oncologia. O câncer é curável, principalmente quando tratado no início, mas também é verdade que o sucesso do tratamento depende muito do local onde o atendimento é prestado, isso leva a duas categorias de pacientes oncológicos, os que são atendidos em hospitais de ponta, como, por exemplo, o Icesp, e os que não são e, como consequência, perdem a oportunidade da tão almejada cura.

Roberto Canavezzi

São Caetano





Cidade Excelente

‘Sto.André conquista prêmio Cidades Excelentes no Estado’ (Política, dia 14). Cumprimento a Prefeitura de Santo André e seu nobre prefeito pelo êxito ao receber o prêmio Cidades Excelentes.Pena que os credores dos precatórios não possam participar de qualquer comemoração, já que não recebem o que lhes é devido desde o ano de 1999 – os que estão em ordem cronológica. Valem as congratulações pelo prêmio, assim como valem os lamentos pelos precatórios.

Waldenir F. Andrade

Santo André





Filippi – 1

‘Filippi admite tentar 5º mandato e crê em vários rivais da direita’ (Política, ontem). Diadema voltou a enfrentar seus desafios, a cidade ficou quase uma década parada no tempo. Filippi merece ser reeleito. Será um grande desafio!

Juliano Souza

do Facebook

Filippi – 2

Nem no Período da ditadura alguém ficou 20 anos no poder. Mesmo que pelas urnas, o uso da máquina pública a favor de uma possível reeleição, fortalece qualquer candidato. Será um duro golpe numa cidade que ferve a política nas veias, e a democracia será de fato a derrotada caso Filippi vença para um quinto mandato.

Wellington Nobre

do Facebook

Javier Milei

‘Milei confirma plano de privatizar TV, petrolífera e fechar banco central’ (Política, ontem). Muita bravata e conversa para boi dormir. No dia a dia da presidência ele vai conversar com China, Brasil, com cachorro morto e seja lá quem for. Também duvido muito que suas promessas saiam do papel e que ele termine seu mandato, caso decida continuar no tom de campanha...

Eduardo Paulino

do Facebook





TV

Os dias de glória da televisão mundial ficaram no passado; principalmente no Brasil. Nossa ‘heroína’ se rebelou! Virou vilã do embrutecimento e manipulação do povo; ganhou fortes aliados no processo de imbecilizacão, com a chegada das novas tecnologias. A “querida” TV perdeu enorme espaço para a temível concorrente (internet), que deu voz aos “anônimos” de todas as classes sociais. Idiotas convictos e gênios sem lâmpadas mágicas. Tudo virou terra sem lei, onde mocinhos e bandidos usam as mesmas armas. A televisão e a internet lhe deixaram burro, muito burro demais! O Cridê, fala pra mãe! Desliguei. Plim, plim!

Mário Sérgio

São Bernardo