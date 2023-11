Fábio Jr. comemora aniversário em show, que contou homenagem de Cleo e participação de Luan Santana

Na última terça-feira, dia 21, Fábio Jr. comemorou 70 anos de idade em grande estilo. O cantor subiu no palco do Tokio Marine Hall para um show único em São Paulo como estreia da turnê Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos. Além de cantar seus maiores sucessos, o aniversariante ainda contou com a participação de Luan Santana e ganhou uma homenagem da filha, Cleo.

A atriz e cantora cantou a música Pai e o momento emocionante levou ela e Fábio às lágrimas.

A participação de Luan Santana foi muito amada pelos fãs, que ficaram felizes em ver o sertanejo cantar ao lado de Fábio. Uma das músicas que apresentaram juntos foi Escreve Aí, sucesso do cantor de 32 anos de idade.

Além de Cleo, o aniversariante também contou com a presença de outras duas filhas: Tainá e Krizia. Para completar, também estavam por lá sua esposa, Fernanda Pascucci e o genro Leandro Dlucca.

Feliz com as mensagens de parabenização que recebeu ao longo do dia, Fábio escreveu nas redes sociais:

Passando pra agradecer tanto carinho que tenho recebido por aqui! E estar com vocês é a parte mais importante de tudo isso. VOCÊS SÃO DEMAIS! BRIGADÚÚÚ!