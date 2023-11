Charge - 22 de novembro de 2023

Os problemas na rede de saúde pública municipal de São Bernardo voltam à tona com a denúncia de que pacientes que precisam fazer hemodiálise são obrigados a esperar até oito meses para iniciar a realização do procedimento, segundo familiares e funcionários ouvidos pela reportagem do Diário e mensagens encaminhadas ao jornal. A situação é recorrente, inclusive, no Hospital Anchieta, referência no tratamento oncológico no município, que conta com três equipamentos para realizar o tratamento e tem demanda de, no mínimo, seis pessoas por dia – devem ser três sessões por semana, com duração de três a quatro horas.