A importância da memória RAM em notebooks corporativos

Um recurso presente nos mais diversos computadores pode ser considerado peça-chave para melhorar a produtividade e agilidade das entregas corporativas: a memória RAM. A VAIO conta com uma linha de notebooks projetada para oferecer alto desempenho aos usuários. Para ajudá-los a garantir as melhores escolhas, Cinthya Ermoso, gerente de produtos da Positivo Tecnologia e empresa que representa a VAIO no Brasil lista os principais benefícios que o componente pode proporcionar às rotinas de diversas companhias.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

1. Melhora do desempenho geral

A memória de acesso aleatório (RAM) nada mais é do que um “espaço temporário de informações” do sistema operacional e de aplicativos em uso no computador. Portanto, quanto maior a capacidade desse componente, maior será a possibilidade de execução de múltiplas tarefas ao mesmo tempo e, consecutivamente, melhor o desempenho geral do notebook.

“A quantidade de memória RAM vai definir quantos aplicativos o usuário poderá utilizar de uma só vez e com qual intensidade. Em um cenário hipotético de baixa demanda de uso e alta capacidade de processamento dos dados, a memória RAM garantirá que o computador execute as tarefas com muito mais velocidade e sem travamentos. Sendo assim, quanto melhores as especificações de memória RAM, melhor tende a ser a execução das atividades no computador”, explica Cinthya.

2. Mais potência para rodar aplicativos pesados

Entre os principais benefícios de uma boa memória RAM em notebooks corporativos estão a velocidade e a potência para desempenhar as mais variadas tarefas, inclusive com programas pesados. O componente ajudará o usuário em renderizações, a ter uma definição fluída de gráficos para softwares de edição, a reduzir travamentos e erros no uso de planilhas, a economizar tempo em atividades que demandam carregamento de informações de outras fontes, e muito mais. “Os colaboradores poderão manter mais arquivos abertos ao mesmo tempo sem a preocupação de travar a máquina. Quanto mais memória RAM, mais produtivo tende a ser o dia de profissionais de diversos segmentos de mercado, especialmente os que trabalham com criação, dados e projetos”, afirma Cinthya.

3. Capacidade adequada às necessidades do usuário

Escolher a memória RAM ideal exige compreender as necessidades do usuário. Para isso, é recomendável considerar os tipos de software que serão usados, além da forma como os dados serão executados. A boa notícia é que o mercado conta com opções que atendem perfeitamente as mais variadas exigências de usuários corporativos, e é justamente essa vasta quantidade de possibilidades que torna a experiência ainda mais personalizada e econômica.

“O usuário que opta por um kit de 4 GB de memória RAM, provavelmente, terá boa navegação na internet e execução de tarefas do dia a dia. Já os que dispuserem de 8 GB poderão trabalhar com grande volume de dados e até rodar programas pesados – inclusive alguns games. Por fim, os donos de módulos de 16 GB estarão aptos a editar vídeos e fotos em alta definição com alguma tranquilidade.”

4. Possibilidades de upgrade

“Se um dia o usuário precisar de mais velocidade e potência em sua máquina, dependendo do computador que utilizar, poderá aumentar a capacidade de memória RAM e garantir um desempenho compatível com o momento”, explica Cinthya. Muitas marcas, como a VAIO, estão atentas a essa necessidade frequente dos usuários e contam com modelos que permitem esse tipo de atualização. “Temos notebooks com dois slots para até 64 GB de memória RAM DDR4 3200”, aponta a especialista.

Por fim, o executivo da VAIO lembra ainda que a memória RAM trabalha em conjunto com outras partes dos computadores e é muito importante considerar cada componente no momento de escolher o notebook corporativo ideal. “Processadores de última geração vão otimizar o desempenho da memória, e isso impacta na vida útil do equipamento. Além do mais, é fundamental considerar fatores como o tipo de armazenamento, a refrigeração e até mesmo tamanho da tela, espessura, peso e outras características que impactam na portabilidade do equipamento”, conclui.