Rebeca Abravanel e Alexandre Pato fazem chá de bebê do primeiro filho

O jogador de futebol Alexandre Pato e a apresentadora Rebeca Abravanel compartilharam imagens do chá de bebê do primeiro filho do casal nesta segunda-feira, 20.

Tal qual o casamento discreto, o casal, que está junto desde o final de 2018, preferiu uma festa na mansão em que moram A decoração chamou atenção pela beleza, com ursinhos de pelúcia espalhados pelo ambiente, tons pastel, um bolo de três andares e até letreiro em neon.

"Meu amor e admiração por você cresce a cada dia. Te amo", publicou a filha de Silvio Santos, que está grávida de seu primeiro filho. Nos comentários, Pato respondeu a publicação da esposa. "Te amo meu amor! Nós 3", disse.

Alexandre Pato e Rebeca moraram nos Estados Unidos até que o atleta foi contratado pelo São Paulo Futebol Clube. Após sofrer uma nova lesão, diagnosticada como um estiramento no músculo reto femoral da perna esquerda, Pato não deve mais jogar pelo clube até o final do ano. O contrato dele com o tricolor paulista vai somente até o dia 31 de dezembro de 2023 e o jogador não está nos planos da comissão técnica para a próxima temporada.