Fã de Taylor Swift leva para casa salto da cantora que quebrou em show no Rio

Um fã de Taylor Swift que estava presente no show da cantora no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, 20, conseguiu levar para casa o salto da artista que quebrou durante o início da apresentação.

A cena aconteceu após a música Cruel Summer. Taylor estava sorrindo para a plateia, quando olhou para baixo e começou a mexer na bota. Ela se sentou no palco, retirou o salto que estava quebrado, o jogou para o público e continuou o show na ponta do pé, como se nada tivesse acontecido.

O fã que conseguiu pegar o salto é o designer e publicitário Felipe Conrado, morador da capital fluminense. Ainda durante o show, ele comentou um vídeo compartilhado por um fã-clube da cantora e disse que estava com o que restava do acessório. Depois, ainda publicou uma foto do salto em sua mochila para provar.

Na madrugada desta terça-feira, 21, Felipe ainda publicou uma selfie com o salto e fotos que ele tirou do momento em que a cantora retira ele da bota. "Crianças ganham chapéu na The Eras Tour. Adultos ganham? um salto alto. Obrigada Taylor Swift por este... ahn... presente?", escreveu.

O fã disse em seu perfil no X (antigo Twitter) que vai em todos os shows da cantora no Brasil. Ela já se apresentou por três noites no Rio de Janeiro e agora vai para São Paulo, onde se apresenta no Allianz Parque nos dias 24, 25 e 26 de novembro.

A passagem de Taylor pelo Rio ficou marcado por uma tragédia na noite de sexta-feira, 17. Ana Clara Benevides, de 23 anos, era fã da artista e morreu durante o show no Engenhão.

Um laudo preliminar feito com base em exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) nesta terça apontou que a jovem teve hemorragia pulmonar. Saiba mais aqui.