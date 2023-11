Com marreta e pedaços de pau, homens tentam agredir membros de movimento

Na tarde desta terça-feira (21), homens armados com marreta, pedaços de pau e pedras tentaram agredir integrantes do Movimento de Mulheres Olga Benario, na região do bairro Alves Dias, em São Bernardo. Os indivíduos, que alegam ser proprietários do imóvel abandonado localizado na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, tentaram retirar à força membros da Ocupação Cleone Santos, que começou na última quinta-feira (16), por cerca de 40 pessoas, e que busca oferecer espaço de acolhimento para vítimas de violência doméstica.

A PM (Polícia Militar) foi acionada, e quando as viaturas chegaram ao local, um dos agressores fugiu e o outro continuou dando marretadas na estrutura do imóvel, próximo à janela onde estavam outras mulheres e crianças do movimento. As vítimas e os suspeitos foram conduzidos ao 3° DP (Distrito Policial) para prestarem depoimento sobre o caso.

A primeira tentativa de agressão ocorreu por volta das 15h, quando um grupo de homens chegou ao local e teria ameaçado as integrantes do coletivo, conforme afirma Luiza Fegadolli, 27 anos, uma das coordenadoras da ocupação.

“Eles falaram que iriam ficar com a casa e que teríamos que sair. Tentaram entrar, mas como estávamos em muitas não conseguiram. Chamamos a polícia, mas como eles já tinham ido embora, a PM também foi. Poucos minutos depois, esse mesmo grupo voltou, porém, em maior número, com cerca de 10 homens, com marretas, pedras e pedaços de pau”, diz.

A coordenadora alega que um dos indivíduos estaria armado com arma de fogo e faca. “Eles estavam armados e falaram que iriam atirar na gente se não saíssemos. Três pessoas do movimento ficaram feridas por conta das tentativas de entrada deles no imóvel, um ficou batendo com a marreta na porta e na estrutura do prédio, e outro tentou quebrar o portão para entrar. Enquanto isso, estávamos tentando explicar que a ocupação estava cheia de mulheres e crianças, e que se eles fossem mesmo os proprietários era só entrar na Justiça que saíramos de maneira pacífica”, contou Luiza.

Ao Diário, um dos homens que acompanhava o grupo, mas que não participou das tentativas de agressão, alegou que eles eram proprietários do imóvel abandonado, e que não iriam agredir os integrantes da ocupação. Porém, ao ser questionado o porquê não procuraram a polícia ou a Justiça para fazer a reintegração de posse, ele não quis responder.

A SSP informou que o caso foi registrado como lesão corporal e alteração de limites. Em nota, o órgão resumiu a ocorrência como briga entre as partes envolvidas. “Duas jovens e dois homens se envolveram em uma briga, e o filho do proprietário da casa foi até o local com uma marreta para realizar a demolição de parte da residência. As partes trocaram agressões mutuas”.

Victoria Bianca Araujo Magalhães Alexandre, 29, uma das coordenadoras da ocupação e teve ferimentos no braço por conta das agressões, se diz contrária à condução da polícia. “Isso é um absurdo, não existiu agressão mútua. Nos agrediram, foi tentativa de homicídio, utilizaram uma marreta contra nós. A ocupação de mulheres, que serve para atender mulheres em situação de violência, já era de posse do movimento, segundo rege a lei, já que o imóvel não cumpria função social e o movimento está lá há quase uma semana. Além disso, a ocupação não legítima a violência contra as mulheres, uma violência desproporcional como mostram os vídeos”, pontuou Victoria, que ainda continuou.

“Eles saíram pela porta da frente da delegacia, é isso que acontece todos os dias com as mulheres que sofrem violência. São humilhadas na delegacia, deslegitimadas, desmentidas e os agressores saem rindo”, finalizou.

A Prefeitura de São Bernardo não informou se o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) do imóvel está regularizado, e nem o período em que o imóvel está desocupado.