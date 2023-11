STF reverte condenação de Paulinho da Força

O plenário do SFT (Supremo Tribunal Federal) decidiu aceitar recurso do sindicalista e ex-deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (Solidariedade-SP), e reverter a condenação dele a 10 anos e dois meses de prisão por suposta participação em desvios no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).



Em julgamento de 2020 na Primeira Turma do Supremo, Paulinho havia sido considerado culpado por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Segundo denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), ele teria envolvimento no desvio de ao menos R$ 350 milhões de contratos de financiamento do banco público.



Na ocasião, ele também havia sido condenado à perda do mandato parlamentar e à proibição de exercer função pública. Atualmente é suplente de deputado federal, mas poderá assumir a vaga de Marcelo Lima (PSB), que tem domícilio eleitoral em São Bernardo e teve o mandato cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele recorreu e espera a decisão final no cargo.



A mudança de entendimento ocorreu durante o julgamento dos chamados embargos de declaração, tipo de recurso que tem como objetivo esclarecer obscuridades ou omissões de um julgamento e que normalmente não se prestaria a reverter o resultado. A conclusão da maioria do plenário do Supremo foi de que não há provas suficientes para manter a condenação.



Prevaleceu ao final o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que foi seguido por André Mendonça, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques. Favoráveis à condenação, ficaram vencidos o relator, ministro Luís Roberto Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux. A ministra Cármen Lúcia não participou.