São Paulo e Fluminense duelam em “jogo das faixas”

Fluminense e São Paulo fazem hoje à noite, 21h30, no Maracanã, o jogo atrasado da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida estava marcada para o dia 4 de novembro, mesma data da final da Libertadores, por esta razão teve que ser adiada.

Os cariocas ocupam a 8ª posição na tabela com 47 pontos, já os paulistas a 10ª com 46. Os dois clubes já estão classificados para a Libertadores 2024 e também não correrm risco de rebaixamento. Por estas razões, a partida desta noite terá poucos atrativos, a não ser a programada troca de faixas entre os times. O Fluminense pelo título continental, e o São Paulo pela conquista da Copa do Brasil. Os paulistas terão 12 desfalques oe time das Laranjeiras quatro: O zagueiro Nino e o atacante John Kennedy, além dos meio-campistas André e Jhon Arias.