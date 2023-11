Piscinas públicas são opções de lazer aos fins de semana na região

A primavera tem registrado, quase que diariamente, recordes de calor no País devido à influência do fenômeno El Niño. Durante essa semana, os termômetros ultrapassaram os 35°C em alguns municípios da região, com sensação térmica ainda maior. Para se refrescar nesse calor intenso, o Grande ABC disponibiliza 13 piscinas públicas abertas aos fins de semana para uso recreativo da população.

Os equipamentos aquáticos estão localizados em quatro municípios, sendo seis em Santo André, cinco em São Caetano, um em São Bernardo e um em Diadema - Mauá conta com três piscinas públicas apenas para atividades esportivas, como natação e hidroginástica. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não tem piscinas públicas.

Por conta das altas temperaturas, no complexo aquático do Clube Municipal Mané Garrincha, em Diadema, o número de frequentadores aos sábados e domingos cresceu 30,4% em um ano. Em 2022, a média mensal de usuários em outubro era de 1.150 munícipes, enquanto no mesmo mês deste ano o número saltou para 1.500. Nos equipamentos de Santo André, a média mensal de moradores que utilizam as piscinas para uso recreativo chegou a 8.000.

Para utilizar os equipamentos, é necessário ser morador da cidade, fazer a carteirinha do espaço e apresentar exame médico. No município andreense, a população pode acessar as piscinas dos seis Cesas (Centros Educacionais de Santo André), Jardim Santo Alberto, Erasmo Assunção, Novo Oratório, Vila Humaitá, Vila Linda e Vila Floresta. Os locais funcionam aos fins de semana, das 9h às 11h45 e das 13h15 às 16h15.A utilização das piscinas dos Cesas segue série de regras, como utilizar traje de banho apropriado e não fumar ou usar aparelhos eletrônicos nas bordas. “São Bernardo possui sete piscinas, porém, apenas uma, localizada no Crec (Centro Recreativo) Baetinha, no bairro Baeta Neves, é para uso livre, de terça-feira a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 17h. É necessário realizar previamente o cadastro no local, com documento de identidade com foto e comprovante de residência, para poder utilizar a piscina.

Em São Caetano, cinco equipamentos aquáticos estão disponíveis para recreação dos moradores, sendo eles os CERs (Centros Recreativos e Esportivos) Luiz Baraldi, Santa Paula e Prosperidade, além do CIEE (Centro Integrado de Educação e Esporte) Professora Alcina Dantas Feijão e o SELJ (Complexo Poliesportivo José Tortorello Neto). Para aproveitar as piscinas, é necessário comparecer ao Atende Fácil, no centro, e emitir a carteirinha do clube.

Os moradores de Diadema contam com o complexo aquático Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha, para se refrescar nesse calor. O horário de funcionamento do espaço para uso recreativo das piscinas é de sábado a domingo, das 10h às 16h. A Prefeitura informou que a cidade terá outra piscina pública em 2024, que ficará localizada no Quarteirão da Educação, no Jardim Promissão.