Croácia vence a Armênia e fica com a última vaga direta da Eurocopa de 2024; Holanda goleia

A Croácia passou sufoco, mas conseguiu vencer a Armênia por 1 a 0, em Zagreb, nesta terça-feira, e garantiu a última vaga direta para a Eurocopa de 2024. A seleção algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2022 terminou no segundo lugar do Grupo D com 16 pontos.

Até o fim do primeiro tempo, os croatas estavam fora da zona de classificação. No outro jogo do grupo, País de Gales vencia a Turquia, em casa, por 1 a 0, resultado que somado ao empate dos croatas em casa era favorável aos galeses. Mas, aos 43 minutos do primeiro tempo, Budimir conseguiu, enfim, furar o disciplinado esquema defensivo armênio e colocou a Croácia na Euro.

A Turquia, que entrou em campo contra os galeses já classificada, conseguiu o empate no segundo tempo em Cardiff e terminou com um ponto a mais que a Croácia com o 1 a 1.

Nos outros jogos, com os classificados já definidos, destaque ficou para o Grupo B. A Holanda goleou Gibraltar por 6 a 0. Calvin Stengs foi o destaque do jogo ao marcar três vezes. No sábado passado, Gibraltar já havia tomado 14 a 0 da França.

Após a goleada histórica, os franceses desperdiçaram a chance de igualar o feito de Portugal, que terminou as eliminatórias com 100% de aproveitamento, ao empatarem com a Grécia em 2 a 2, em Atenas.

Ainda estão indefinidos 3 dos 24 participantes da Eurocopa. A última chance para garantir vaga na competição será em março, na repescagem. Serão 12 seleções, definidas pelo desempenho na Liga das Nações, na disputa pelas últimas vagas. O sorteio da repescagem será nesta quinta-feira, em Nyon, na Suíça.

Já o sorteio dos grupos da Eurocopa acontece no dia 2 de dezembro, em Hamburgo. A edição da Alemanha terá dez sedes e acontece de 14 de junho a 14 de julho.