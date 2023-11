Roberto Carlos posa com Luísa Sonza em ensaio para especial de fim de ano

Roberto Carlos compartilhou uma foto dos bastidores do seu tradicional especial de fim de ano. Na publicação na última segunda-feira, 20, feita em seu Instagram, ele mostrou que os ensaios já começaram e terão convidados especiais.

Na foto, o Rei posou com Luísa Sonza, uma das convidadas do programa. O especial também terá Ana Castela, Jão, Fábio Jr, Mumuzinho e Paulo Vieira, e será gravado no próximo dia 29.

Veja aqui

"Foi dada a largada para o Especial", escreveu Roberto Carlos. O programa irá ao ar no dia 22 de dezembro.

As gravações contam com ingressos à venda para o público geral. Os valores variam entre R$ 420 (setor verde) e R$ 600 (setor amarelo), com vendas pelo site Eventim.

Gravado desde 1974, o especial do Rei só não foi exibido em duas ocasiões: em 1999, devido ao estado de saúde de Maria Rita Braga, então mulher de Roberto; e em 2020, durante a pandemia.

Serviço

Roberto Carlos - Especial Fim de Ano

Local: Qualistage, Via Parque Shopping

Data: 29 de novembro (quarta-feira), às 21h.

Preços: R$ 420 (setor verde) a R$ 600 (setor amarelo), últimos ingressos.

Site: Eventim

Classificação: 16 anos