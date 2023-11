Brasil disputa United Cup em dezembro e Bia Haddad reencontra Iga Swiatek

O Brasil vai disputar a United Cup, competição mista entre países no encerramento da temporada de 2024 do tênis, na Austrália. A classificação do Brasil aconteceu devido ao ranking de Beatriz Haddad Maia, número 11 do mundo. A equipe brasileira ainda contará com Marcelo Melo, Thiago Wild, Felipe Meligeni e Carolina Meligeni Alves.

Bia, 27 de anos, fez em 2023 a mais vitoriosa temporada de sua carreira. Em junho, ela entrou no top 10 da WTA (Associação das Tenistas Mulheres) após alcançar a semifinal de Roland Garros.

A equipe brasileira está no Grupo A da United Cup, ao lado de Polônia e Espanha. Isso significa que a competição pode ver uma revanche da semifinal de Roland Garros, entre Bia e a polonesa Iga Swiatek, atual líder do ranking.

"Estou feliz por poder participar mais uma vez da United Cup", disse a brasileira. "É uma competição especial e será um prazer jogar novamente em Perth depois de alguns anos. Estou animada e motivada para jogar e aprender com a seleção brasileira durante a semana."

Será a segunda participação do Brasil na United Cup. No evento da temporada passada, em 2023, os brasileiros foram eliminados na fase de grupos.

Nesta terça-feira, o Chile também foi anunciado na competição e completou os 18 países que disputam o título. O destaque chileno é Nicolas Jarry, que ocupa a 19ª posição no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais).

A United Cup começa no dia 29 de dezembro e terá jogos em Perth e Sydney. As semifinais e finais serão realizadas em Sydney nos dias 6 e 7 de janeiro.