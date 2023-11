A$AP Rocky poderá ir a julgamento por acusações de ter atirado em ex-amigo

A$AP Rocky poderá ser julgado pelas acusações de que teria atirado com arma de fogo no ex-amigo Terell Ephron do lado de fora de um hotel de Hollywood em 2021. Segundo informações da CBS News, o Juiz do Tribunal Superior M.L. Villar decidiu que há evidências suficientes para um julgamento.

Embora o artista tenha afirmado sua inocência em relação a duas acusações de agressão com arma de fogo semiautomática, a decisão do juiz foi proferida durante uma audiência preliminar após ouvir cerca de um dia e meio de depoimentos.

Vilar afirmou que a totalidade do vídeo e do depoimento mostra que há provas suficientes para que A$AP vá a julgamento e frisou que estava apenas encontrando uma causa provável, considerando que as audiências preliminares sobre o caso envolvendo o famoso apresentam um padrão de evidência significativamente inferior ao observado em um julgamento completo.