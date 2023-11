Renata Gaspar, a Mara em Terra e Paixão, fala sobre relação de sua personagem com Menah: Não terão mais trama na novela

Renata Gaspar, atriz que vive a Mara em Terra e Paixão, revelou em suas redes sociais que a relação de sua personagem com Menah na trama de Walcyr Carrasco deixará de ter continuidade.

Através de sua conta X - antigo Twitter - ela falou sobre o assunto e disse que quando tudo acabar falará mais sobre tudo:

Amores, Mara e Menah não terão mais trama na novela. Acho que quando tudo acabar falaremos mais do que passamos. Mas é isso, viramos as tias, que ficam de fundo na festa e ninguém pergunta sobre sua história pois não querem saber. É aquela tia que vive com a amiga dela.

Em seguida, ela agradeceu o carinho do público:

Obrigada pelo carinho e vamos até o fim naturalizar da forma que pudermos pois amamos as personagens e esse encontro. E sabemos o quão importante e representativo isso é pra todo Brasil. Podem desistir, mas nós jamais desistiremos.

Renata fez questão de explicar que a decisão de se pronunciar não foi para gerar ataques de ódios, nem nada do tipo:

Deixando claro que meu post não foi para atacar ninguém e sim para comunicar, principalmente aos fãs do casal, que nos perguntam diariamente sobre a trama, quis ser honesta e apenas deixar claro o que está acontecendo de fato. Agradeço a nossa equipe maravilhosa que todos os dias no set nos ajudam a contar essa história com verdade e importância que ela merece.