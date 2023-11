Eliminado de A Fazenda 15, Sander Mecca fala sobre rivalidade com Márcia Fu e dispara: - Ela mente o tempo todo

Sander Mecca concedeu uma entrevista à Record após ter sido eliminado de A Fazenda 15. Sincero ao responder às perguntas da emissora, o ex-vocalista da banda Twister compartilhou sua visão sobre como foi sua trajetória no reality rural e ainda deixou críticas à Márcia Fu.

Ao ser questionado se o embate com a ex-jogadora de vôlei teve peso na sua eliminação, ele respondeu:

- Não acho que isso pesou para a minha eliminação. Fui para uma Roça com duas pessoas que jogavam muito mais do que eu. Me defendi muito bem. Se fosse pela eliminação, o que ela fez, acredito que ela quem seria eliminada. Mas não é sobre isso a eliminação. Por mais que ela tivesse um monte de coisa que eu não gostasse dela, aquele jeito dela de desbocado e debochado deve gerar bem mais entretenimento do que eu.

E ainda a definiu como uma pessoa mentirosa:

- Ela mente o tempo todo, ela muda as versões das histórias que ela inventa, ela vai mudando do dia para a noite.

Sander não acredita que tenha se aliado com as pessoas erradas:

- Ainda não vi nada que possa dizer isso. Eu fiz o que meu coração sentia e me aliei a pessoas que eu tinha afinidade. Não vi nada que me diga que foram pessoas erradas. São pessoas que eu vou trazer para a vida, inclusive.

No entanto, admite que não ter feito parte de um grupo definido no programa pode tê-lo prejudicado:

- Eu acho que sim, pode ter influenciado. Eu estava bem agora com os Crias, mas no começo fiquei muito na política da boa vizinhança. Deve ter influenciado sim.