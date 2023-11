Filas de ônibus causam transtornos na Avenida Santo Amaro, na zona sul de SP

Passageiros de ônibus enfrentam transtornos no fim da manhã desta terça-feira, 21, na Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, no sentido do bairro. Longas filas de ônibus se formaram ao longo do corredor na avenida, principalmente, no cruzamento com a Rua Alexandre Dumas, por volta das 11h30. Com isso, diante dos coletivos parados no trânsito, muitas pessoas estavam percorrendo o trajeto a pé e a situação também afeta o fluxo de carros na região.

De acordo com passageiros que estão no local, os ônibus não estão conseguindo chegar ao Terminal Santo Amaro. A via é considerada importante para a mobilidade na zona sul de São Paulo.

Procurada a São Paulo Transporte (SPTrans) não se manifestou até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.

De acordo com o SPTV, o movimento se dá por conta de disputas internas do sindicato dos motoristas.

Obras

Recentemente, moradores e trabalhadores da região de Santo Amaro reclamaram de atraso na entrega de obras de revitalização na via e transtornos causados na região. Na ocasião, a A SPObras esclareceu que a previsão de conclusão do serviço no trecho entre a Avenida Juscelino Kubitscheck e a Rua Afonso Braz está previsto para o fim de abril de 2024.

O trecho que passa por melhorias é de 2,7 quilômetros e vai da Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck até a Avenida dos Bandeirantes, cruzando a Avenida Hélio Pelegrino.