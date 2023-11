Busca do Google lança experiência de IA generativa no Brasil

O Google anunciou a chegada ao Brasil da Experiência de Pesquisa Generativa (em inglês, Search Generative Experience – SGE), disponível agora em português. Agora, quando as pessoas fazem uma pergunta ao buscador, a nova experiência de IA generativa poderá ajudar a dar os primeiros passos dessa pesquisa de forma mais natural e intuitiva.

O experimento pode ser acessado via Search Labs , novo programa no qual as pessoas podem testar e experimentar novas tecnologias e recursos da Busca antecipadamente e compartilhar feedback.

Com novos avanços em IA generativa, a empresa está reinventando o que um mecanismo de busca pode fazer. Graças a esta nova tecnologia, as pessoas agora podem desbloquear perguntas e consultas completamente novas, e transformar a forma como organizam as informações. Assim, será possível se aprofundar ainda mais sobre um tópico ou descobrir novos conteúdos na web.

A SGE pode facilitar uma importante etapa do trabalho de pesquisa, para que as pessoas possam entender um tópico com mais rapidez, descobrir novos pontos de vista e insights e realizar tarefas com mais facilidade. Algumas das principais utilidades da nova experiência incluem:

Resumos gerados por IA para, rapidamente, ter uma visão geral sobre o tópico pesquisado;

Modo conversacional para explorar informações durante uma pesquisa, sendo possível obter uma resposta instantânea gerada por IA, com links para diversas fontes na web;

para explorar informações durante uma pesquisa, sendo possível obter uma resposta instantânea gerada por IA, com links para diversas fontes na web; Resultados confiáveis, com respostas projetadas para destacar as fontes das informações e que podem ser demonstradas facilmente por meio de uma variedade de links e resultados.

Por exemplo, ao consultar na Busca do Google “Como ingressar em um time de futebol feminino?” . Geralmente, você pode dividir essa questão em várias outras, classificar a vasta informação disponível e começar a “juntar as peças”.

Com a IA generativa, a Busca poderá fazer parte desse trabalho para você.

Abaixo deste resultado baseado em IA, será possível acessar sugestões de próximas etapas para a sua jornada, incluindo perguntas relacionadas. Ao clicar nelas, você será levado a um modo conversacional, onde você poderá perguntar mais ao Google sobre o tópico que está explorando.

“Ao trazer IA generativa para o nosso sistema de busca, fizemos um grande esforço para desenvolver uma experiência responsável e cuidadosa”, afirma Bruno Pôssas, Vice-presidente de Engenharia para a Busca do Google. “Projetamos essas novas experiências para destacar e chamar a atenção para o conteúdo na web, facilitando o acesso a mais links e a uma ampla gama de fontes de informação”, completa.