Caixa renegocia R$ 5 bi no Desenrola e entra em mutirão de renegociação do programa

A Caixa Econômica Federal (CEF) renegociou R$ 5,02 bilhões em dívidas através do Desenrola, o programa de renegociação do governo federal, até segunda-feira, 20. Ao todo, o banco atendeu a 215,2 mil clientes, por meio da renegociação de 273,5 mil contratos comerciais.

Na quarta, 22, o banco participará de um mutirão do Desenrola, ação conjunta do governo federal, e vai abrir todas as agências físicas pelo País uma hora mais cedo.

Haverá atendimento especializado tanto para o Desenrola quanto para a renegociação de dívidas do Fies e a quitação de contratos do Minha Casa Minha Vida para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou o Bolsa Família.

A ideia do governo com o mutirão é estimular a adesão ao Desenrola, que na atual fase, chamada de Faixa 1, tem sido menor do que o esperado pelo mercado.

Na renegociação do Fies, a Caixa teve mais de R$ 2,99 bilhões em dívidas regularizadas desde a abertura, em 7 de novembro. Foram concedidos R$ 2,54 bilhões em descontos para 61,1 mil estudantes, com um desconto médio de 85,21% em relação aos valores originais.