Na Argentina, Fernández recebe Milei para iniciar período de transição na Presidência

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, se reuniu na manhã desta terça-feira, 21, com o presidente eleito, Javier Milei, para iniciar a transição para a próxima gestão presidencial, que se inicia no próximo 10 de dezembro.

Milei, que partiu de um hotel em Buenos Aires sem dar declarações à imprensa, foi eleito no domingo, 19, pelo La Libertad Avanza, e obteve 55,69% dos votos, mais de 11 pontos porcentuais acima do governista e atual ministro da Economia, Sergio Massa. Fonte: Associated Press.