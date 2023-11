Homem que disparou na saída de balada teria sido expulso pela equipe de MC Daniel após confusão

MC Daniel teve um final e começo de semana bem agitado! Na última sexta-feira, dia 17, o cantor se apresentou em Campinas, no interior de São Paulo. Porém, o show não foi nada calmo.

Segundo informações da EPTV, disparos feitos por arma de fogo aconteceram na saída da balada onde o artista estava. O responsável teria sido um jovem expulso da casa de show pela equipe de Daniel após uma confusão.

Após os disparos, um professor morreu e duas jovens foram feridas e levadas ao hospital. Em entrevista, as jovens teriam confirmado que aconteceu uma briga dentro do estabelecimento, mas não tinham certeza se o envolvido também foi responsável por usar a arma de fogo.

No entanto, o gerente da balada confirmou que o homem expulso pela equipe do artista, foi sim o mesmo que iniciou a violência na saída.

Ainda segundo o canal de informações, o caso teria acontecido depois que Gustavo de Queiroz se envolveu em uma confusão durante o show. MC Daniel pediu a remoção do jovem e, então, os seguranças o colocaram para fora, com um amigo.

Antes de saírem da lá, Gustavo e um amigo, André, teriam ameaçado os seguranças. Os dois teriam buscado as armas de fogo e voltaram ao local onde Gustavo fez os disparos.

André, que estava no carro como motorista, foi preso pelas autoridades, mas Gustavo segue sendo procurado em Campinas.

Versão de MC Daniel

MC Daniel decidiu contar o seu lado da história depois de toda a confusão. Segundo o cantor, Gustavo teria tentado subir no palco, porém não conseguiu e foi expulso pelos seguranças.

O cantor e todo mundo pediu para tirar ele da casa, até fazendo um coral, tipo: ih, fora, ih fora. Os seguranças juntaram e tiraram ele para fora. Aí ele ficou fazendo ameaças de que ia voltar, que ia fazer alguma coisa contra a casa. A gente foi e colocou ele para fora. Passou algum tempo, ele e o amigo dele pararam o carro lá na porta e efetuaram os disparos, revelou a assessoria do artista.

Daniel também disse que não poderia identificar o atirador, já que não estava na área de fora quando tudo aconteceu. Nos Stories, o artista se colocou à disposição das autoridades caso consiga ajudar com alguma informação:

- Acabei de ficar sabendo, por isso não tinha me posicionado antes, na sexta-feira, após o meu show, um carro passou na frente da balada atirando, depois que eu fui embora, e feriu duas meninas e um menino veio a perder a vida. Isso me chateou muito. Queria dizer que eu estou à disposição da Justiça e das investigações se precisarem de mim e dizer que, eu não sei se foi ou não, mas, sobre o que aconteceu lá: eu estava cantando e o pessoal do camarote pegou e jogou uma rolha de Chandon em mim e a segurança foi lá e tirou eles.

Briga com namorado de fã

Apesar da fatalidade do que aconteceu na última sexta-feira, não foi a única confusão que MC Daniel se envolveu. Na saída de um restaurante na zona sul de São Paulo, o artista enfrentou outra polêmica.

Uma fã se aproximou do cantor e pediu para que eles tirassem uma foto juntos. Solícito, Daniel aceitou, mas despertou ciúmes no companheiro da jovem. Incomodado, o homem deu uma cabeça no artista, mas foi nocauteado pelo segurança.