Trabalhadores da Movent protestam contra a demissão de 190 funcionários

Trabalhadores da Movent Automotive, de Diadema, aprovaram aviso de greve na manhã desta terça-feira (21). Eles protestam contra a demissão de 190 funcionários, ocorrida na sexta-feira (17).

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, dentre os funcionários desligados havia uma mulher grávida, trabalhadores doentes (com câncer), vítimas de acidentes de trabalho e representantes sindicais e integrantes da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Todos possuem estabilidade.

Instalada em Piraporinha, a Movent é uma fabricante de autopeças, que wm 2018, sucedeu a Dana Spicer.

Um funcionário, que não quis se identificar, informou que a empresa deixa de cumprir vários compromissos trabalhistas, como executar depósitos de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), atrasa a quitação do convênio médico e o pagamento do refeitório, ambulatório, segurança patrimonial, sistema de limpeza, “sem contar os nossos salários que são depositados sempre com atrasos”, afirmou.



