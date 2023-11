Viagem a Bonito – 10 atrações imperdíveis

Quem programa uma viagem a Bonito (MS) encontra inúmeros passeios e paisagens deslumbrantes à disposição. Há desde atividades radicais para os mais aventureiros, como tirolesas e mergulhos com cilindro, até trilhas leves e balneários tranquilos para crianças e idosos.

O mais legal é que cada lugar tem sua particularidade, com cenários únicos não só no Brasil, mas no mundo. Confira alguns passeios que não podem faltar no seu roteiro por Bonito.

Viagem a Bonito: passeios imperdíveis

1. Nascente Azul

Atrativo mais visitado da cidade, o complexo de ecoturismo da Nascente Azul tem a principal flutuação de Bonito, que acontece nas águas calmas, cristalinas e em um lindo tom de azul turquesa do rio homônimo, em meio a um rico e colorido jardim subaquático e diversas espécies de peixes.

Essa flutuação é tão tranquila que é recomendada para crianças, idosos e até para quem não sabe nadar.

Além de uma estrutura completa, o complexo da Nascente Azul oferece ainda balneário com circuito de aventura, tirolesa, pêndulo humano, trilhas contemplativas e o Museu Subaquático de Bonito, único do mundo em um ambiente de água doce e a primeira atração do tipo no Brasil, que pode ser explorado em um mergulho com cilindro.

2. Abismo Anhumas

O Abismo Anhumas é mais que uma caverna: é um dos lugares mais surreais de Bonito. Em um rapel elétrico, você desce através de uma fenda entre as rochas, até que se abre aos poucos sob seus pés uma câmara gigantesca de 72 metros de altura (o equivalente a um prédio de 24 andares), inundada por um lago com uma profundidade de 80 metros.

Por todos os lados, há grandes estalactites e estalagmites, resultados do depósito contínuo de carbonato de cálcio ao longo de milhares de anos. Ali é possível dar uma volta de bote inflável por todo o lago, fazer flutuação com snorkel ou então mergulho com cilindro.

3. Gruta do Lago Azul

Parte da ampla rede de cavernas, grutas e galerias subterrâneas de Bonito, a Gruta do Lago Azul é o famoso cartão-postal da cidade.

O visual é de tirar o fôlego, já que esta é uma das maiores cavidades inundadas do mundo, com enormes espeleotemas projetados no chão e no teto da caverna e um profundo lago que reflete um azul intenso, onde já foram encontradas ossadas de animais pré-históricos.

A visita é contemplativa, já que não é permitido entrar na água.

4. Boca da Onça

O complexo da Boca da Onça é mais famoso por abrigar a cachoeira homônima, que é a mais alta do Mato Grosso do Sul, com uma queda de 156 metros. Há duas opções de trilhas: a Adventure, com 4,5 km e duração média de 5h, e a Discovery, que inclui boa parte da trilha anterior com um trecho adicional de 2 km.

Ambas contam com diversas paradas pelo caminho, entre cachoeiras para banho ou contemplação, piscinas naturais de águas cristalinas e mirantes perfeitos para fotos. A Boca da Onça tem ainda o maior rapel de plataforma do Brasil, com uma descida de 90 metros em meio ao Cânion do Rio Salobra.

5. Lagoa Misteriosa

A Lagoa Misteriosa é uma cavidade alagada com águas cristalinas. O nome foi dado graças a uma questão curiosa: sua real profundidade ainda é desconhecida. Para ter uma ideia, o ponto mais fundo já explorado por mergulhadores foi a 220 metros debaixo d’água.

Suas águas cristalinas, com uma visibilidade de mais de 40 metros, exibem um lindo tom de azul e são habitadas por vários peixes. Para explorar este atrativo, você pode optar pela flutuação ou pelo mergulho com cilindro.

6. Praia da Figueira

Assim como na Nascente Azul, na Praia da Figueira você encontra várias atividades de ecoturismo em um único lugar. O balneário está em um imenso lago repleto de peixes, com uma temperatura morna o ano inteiro. Os visitantes também podem aproveitar flutuação no rio Formoso, pedalinho, tirolesa e mais.

7. Cachoeiras Serra da Bodoquena

Em uma propriedade de 400 hectares próxima ao Parque Nacional da Serra da Bodoquena, o complexo Cachoeiras Serra da Bodoquena tem paisagens de extrema beleza em meio a uma vegetação preservada de Mata Atlântica e Cerrado.

Os visitantes são acompanhados por um guia ao longo de uma trilha de 3 km que guarda uma sequência de cachoeiras, sendo cinco delas para banho. O passeio termina no balneário do complexo, onde há uma ampla área para nadar, tirolesa aquática e espaços de descanso.

8. Buraco das Araras

O Buraco das Araras é uma das maiores dolinas do mundo – uma enorme cratera com 100 metros de profundidade e 500 metros de circunferência. As fendas das rochas são habitadas por dezenas de araras-vermelhas e usadas como espaços protegidos para seus ninhos.

Voando tranquilamente de um lado para o outro, as araras fazem um verdadeiro show. Outras 150 espécies de aves já foram registradas no local. O passeio conta com uma caminhada suave por 970 metros, com duas plataformas para observação.

9. Gruta do Mimoso

Repleta de grandiosas formações calcárias, a Gruta do Mimoso é uma das grutas alagadas de Bonito, onde é possível entrar em suas águas cristalinas, flutuar com snorkel ou até mesmo mergulhar com cilindro. Como há pouca luz natural, é preciso usar lanternas em seu interior.

10. Parque das Cachoeiras

Na trilha do Parque das Cachoeiras, o viajante percorre 1.700 metros por passarelas e em meio à mata ciliar, com várias paradas para banho em piscinas naturais cristalinas. São sete cachoeiras no total, formadas pelas águas do rio Mimoso, que exibem um belo tom verde esmeralda. O percurso também inclui visita à nascente do rio.

