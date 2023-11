Do console ao cassino: como os videogames estão moldando o iGaming

Assim como os esportes convencionais, os videogames têm uma presença sólida na cultura brasileira. No ano de 2022, aproximadamente 74,5% da população declarou participar de jogos em dispositivos como celulares, videogames ou computadores.

Os jogos eletrônicos têm conquistado uma crescente popularidade em competições globais, o que também se nota nas casas de apostas, onde é possível fazer palpites em jogos como Dota 2, League of Legends e Fortnite.

Impacto dos videogames nas casas de apostas

O mercado de jogos eletrônicos tem uma adesão muito forte dos brasileiros. Além de proporcionarem entretenimento, estudos recentes indicam que os videogames podem melhorar capacidades cognitivas para solucionar problemas ou a habilidade de concentração. Essa descoberta foi documentada em um artigo publicado no Journal of the American Medical Association (JAMA).

O sucesso dos videogames pode ser notado também nas casas de apostas, que oferecem cada vez mais competições onde os clientes podem fazer os seus palpites. Além disso, as plataformas estão integrando elementos dos jogos eletrônicos em seus negócios.

É cada vez mais comum que as casas proporcionem desafios interativos adotados por diversas empresas, onde os apostadores podem completar objetivos, ganhar recompensas e progredir nos níveis. Um exemplo disso está no desbloqueio de rodadas bônus ou giros grátis ao atingir determinados marcos no jogo.

Muitas plataformas permitem que os jogadores criem e personalizem avatares virtuais. Esses avatares podem representá-los em diversos jogos, adicionando um toque pessoal e aprimorando a experiência de jogo, semelhante a experiência dos videogames. Por fim, tabelas de classificação e torneios são emprestados do mundo dos eSports e integrados ao iGaming, onde os jogadores podem competir entre si por prêmios.

Expectativas dos jogadores e a demanda por interatividade

À medida que os videogames se tornaram cada vez mais imersivos e interativos, a expectativa dos apostadores desta modalidade também evoluiu. Mais do que apenas experiências de apostas estáticas, os jogadores buscam por interação, envolvimento e entretenimento.

Tendo isso em vista, as casas de apostas passaram a oferecer jogos de cassino ao vivo, onde os apostadores podem fazer os seus palpites com dealers autênticos e reagir aos jogos em tempo real. Em algumas delas, é possível também que os jogadores se comuniquem entre e si e compartilhem as suas experiências, semelhante às comunidades online que florescem nos videogames.

Inovações em mecânica de jogos

A integração de elementos de videogame trouxe inovações na mecânica de jogos na indústria iGaming. Um dos principais benefícios dessa gamificação nas casas de apostas é o maior envolvimento dos jogadores, podendo tornar a experiência de jogo mais interessante.

Os jogos baseados em habilidade, onde competência do jogador pode influenciar o resultado, trazem um elemento de estratégia e competição, o que atrai mais clientes para as plataformas. Além disso, o uso de desafios, recompensas e acompanhamento do progresso pode gerar uma maior fidelidade dos jogadores, promovendo relacionamentos de longo prazo com os clientes.

No entanto, estas inovações não estão isentas de desafios. Encontrar o equilíbrio certo entre entretenimento e jogo responsável é uma preocupação constante. Os reguladores devem garantir que os elementos de gamificação não incentivam comportamentos de apostas excessivos ou irresponsáveis.

Conexão de eSports e iGaming

O mercado de apostas em eSports, embora ainda não tão estabelecido como o mercado de apostas em esportes convencionais, está gradualmente ganhando popularidade no Brasil.

Hoje já existem torneios nacionais dedicados aos principais títulos, como League of Legends (LOL), Dota e Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Esses torneios contam com altos investimentos financeiros e cobertura midiática. Em 2015, por exemplo, mais de dez mil torcedores estiveram no Allianz Parque para acompanhar a final do CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, evento que contava com uma vaga para o torneio mundial.

Outo exemplo que podemos citar foi IEM Major Rio, realizado em 2022. Este foi o primeiro campeonato mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) sediado no Brasil, onde as quartas de final entre FURIA e NAVI no Major do Rio atraíram uma audiência de 1.428.993 de pessoas, enquanto o campeonato inteiro somou 69.517.243 de horas assistidas.

Com essa ascensão, os mundos dos eSports e iGaming se tornaram cada vez mais interligados. Isso porque as próprias casas de apostas passaram a expandir não apenas a variedade de mercados de apostas oferecidos, mas também o número de jogos disponíveis à medida que a indústria dos eSports continua a crescer e ganhar destaque.

Os entusiastas de eSports são então atraídos pelas plataformas iGaming, enquanto os jogadores de outras modalidades no iGaming podem explorar as apostas em eSports. Isso pode expandir o público de ambas as indústrias.

Conclusão

A influência dos videogames no iGaming é inegável. A gamificação transformou as apostas online tradicionais numa experiência interativa e envolvente.

À medida que as expectativas dos jogadores continuam a evoluir, as operadoras de iGaming devem inovar para atender à demanda por interatividade e entretenimento.

A integração de elementos de videogame deu origem a novas mecânicas de jogo e à tendência das apostas em eSports,