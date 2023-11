Gloria Pires reencontra sua dublê de Mulheres de Areia em festa de aniversário de Narjara Turetta

Gloria Pires se reuniu com Graziela de Laurentis, sua dublê de Mulheres de Areia, ao prestigiar a festa de aniversário de Narjara Turetta. A atriz e dubladora reuniu amigos em um restaurante do Rio de Janeiro para comemorar seu aniversário de 57 anos de idade e ainda acabou promovendo o icônico encontro.

Em uma publicação nas redes sociais, a aniversariante abriu um álbum de fotos com diversos cliques dos convidados na festa. Na legenda, ela escreveu:

Noite mais que especial ontem. Ganhei um festão com bolo maravilhoso do meu amigo Edu Sales Costa e reuni muuuuitos amigos queridos como minha irmã da vida Gloria Pires, Aloisio de Abreu, Dhu Moraes, Graziela de Laurentis, Jalusa Barcellos, Sheila Dorfman e outros tão queridos quanto que teremos overdose de posts!GRATIDÃO! Viva meus 5.7. Anos!

Feliz com o encontro, Graziela de Laurentis fez questão de publicar no seu Instagram um registro ao lado de Gloria:

Noix! Te amooooooo.

A novela Mulheres de Areia foi exibida em 1993. Na época, Graziela era a dublê de corpo para Gloria nas cenas em que as gêmeas Ruth e Raquel contracenavam.