Marcos Mion comenta em publicação de Sofia Liberato quatro anos após morte de Gugu Liberato

Na última segunda-feira, dia 20, completou quatro anos desde a morte de Gugu Liberato. O apresentador sofreu um acidente doméstico em sua casa nos Estados Unidos em 2019 e deixou três filhos.

Para homenagear o pai, Sofia Liberato decidiu compartilhar uma foto ao lado de Gugu e declarar a saudade que sente diariamente.

Hoje faz quatro anos que você foi morar com nosso Deus. A saudade é grande, mas o que fica são as memórias inesquecíveis que vivemos todos juntos! Eu te amo muito, papis lindo.

E é claro que a jovem recebeu muitos comentários em apoio, né? Seguidores e fãs de Gugu também mostraram saudades do apresentador, mas, quem chamou a atenção foi Marcos Mion.

O apresentador do Caldeirão preferiu não escrever nenhuma palavra, mas mostrou todo seu apoio ao comentar três emojis com as mãos em oração.