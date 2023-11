Tatá Werneck revela vontade de ter outro filho, mas dispara: Acho bem difícil

Tatá Werneck estava batendo um papo com os seguidores na última segunda-feira, dia 20, quando foi questionada sobre a possibilidade de ser mãe novamente. Vale lembrar que ela já tem a pequena Clara Maria, do relacionamento com Rafael Vitti.

Sem muitos rodeios, Tatá contou que gostaria sim de ter mais filhos, mas que, provavelmente, isso não vai acontecer:

- Então, eu queria muito, porque eu não queria tirar da Caca [Clara Maria] a oportunidade dela ter na vida dela alguém que represente o que meu irmão representa para mim. Que ele é meu amor, e eu sou apaixonada por ele. Mas acho bem difícil.

Ao ser questionada se Rafa gostaria de ter mais filhos, Tatá continuou:

- Acho que sim, eu também gostaria. Eu só não to a fim de passar pelo processo da gestação, que foi realmente muito difícil.

Caso você não se lembre, quando estava grávida de Clara Maria, Tatá foi diagnosticada com hiperêmese gravídica, uma doença rara que faz com que a mulher tenha vômitos intensos e constantes, que podem levar até a internação.