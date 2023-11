Charge - 21 de novembro de 2023

O MPF (Ministério Público Federal) denunciou ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), por ter montado, utilizando dinheiro público, uma rede estruturada de notícias em benefício próprio para garantir sua reeleição no pleito de 2020. Caso seja condenado, o tucano pode perder o mandato.

Segundo a peça, assinada pela procuradora Paula Bajer Fernandes, o esquema funcionou de 15 de novembro de 2019 a 1º de julho de 2020 – a quatro meses do pleito em que Morando obteve a reeleição. No período, funcionários da Secretaria de Comunicação teriam produzido, ao menos, 259 “conteúdos de publicidade institucional” que eram, depois, publicados como se fossem notícias originais em veículos de comunicação irrigados com recursos públicos via contratos de propaganda.