IGP-M sobe 0,61% na 2ª prévia de novembro, afirma FGV

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) avançou 0,61% na segunda prévia de novembro, ante alta de 0,64% na mesma leitura de outubro, informou nesta terça-feira, 21, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O movimento foi puxado pelo arrefecimento na margem do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) que subiu a 0,74% nesta leitura, ante alta de 0,83% na segunda prévia de outubro. Também houve desaceleração no Índice Nacional da Construção Civil (INCC-M), a 0,26%, ante alta de 0,28% no mês anterior. Em contrapartida, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) acelerou a 0,30% na segunda prévia de novembro, após subir 0,14% na mesma leitura de outubro.