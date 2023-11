Descansado, Palmeiras retoma nesta terça-feira preparação para enfrentar o Fortaleza

Líder do Brasileiro com 62 pontos, o Palmeiras volta aos treinos nesta terça-feira após dois dias de folga. A reapresentação do elenco está marcada para as 10h. O time comandado por Abel Ferreira enfrenta o Fortaleza no domingo, às 18h30, na capital cearense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes de enfrentar o time cearense, o Palmeiras vê o adversário jogar com o Botafogo, na quinta-feira, em jogo atrasado. Em caso de tropeço da equipe do Rio, o Palmeiras passa a depender apenas dos próprios resultados para chegar ao título do Brasileiro.

O Botafogo soma dois pontos a menos que o Palmeiras (62 a 60), mas tem um jogo a menos, adiado após o apagão contra o Athletico-PR, no Engenhão, impedir que o então líder descansasse o suficiente para entrar em campo.

A Data Fifa deu mais tempo para a recuperação do zagueiro Luan e do lateral-esquerdo Piquerez. Na vitória por 3 a 0 sobre o Inter, no dia 11, o defensor sofreu uma lesão na coxa direita, e o uruguaio um edema na coxa esquerda.

O Palmeiras trabalha duro para ter a dupla à disposição em jogo que pode definir o rumo do campeonato. Abel Ferreira sabe que ganhando no Castelão, o time terá um caminho mais tranquilo para o bicampeonato, diante do rebaixado lanterna América-MG, no Allianz Parque, depois contra uma possível escalação reserva do Fluminense (de olho no Mundial) e, por fim, contra o Cruzeiro, que não poderá ter torcida em Belo Horizonte após punição por invasão de campo e briga contra o Coritiba.