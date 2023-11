Athletico-PR inaugura sistema de reconhecimento facial no acesso à Ligga Arena com visitantes

Athletico-PR e Vasco travam uma grande rivalidade no cenário nacional faz algum tempo. Neste fim de semana, as equipes se enfrentam em Curitiba e o clube mandante aproveitou para inaugurar seu sistema de reconhecimento facial na Ligga Arena. Mas apenas no setor de visitante, já tentando evitar possível confusão.

"O jogo contra o Vasco da Gama, neste sábado (25) marcará o início do acesso com reconhecimento facial à Ligga Arena. Nesta partida, a nova tecnologia será utilizada exclusivamente no setor visitante", informou o Atheltico. "Em breve, o acesso à Ligga Arena com reconhecimento facial será expandido a outros setores do estádio."

O clube espera, com a atitude, ter um controle melhor de seus torcedores e também de rivais para proporcionar apenas espetáculos de futebol, sem confusões, brigas e até mesmo utilização de sinalizadores ou objetos atirados em campo que possam custar punições à equipe.

Com a proximidade das arquibancadas ao gramado, o clube já foi vítima da revolta de seus torcedores e vira e mexe pede que não joguem objetos no campo e não se envolvam em atrito que podem custar mandos ou multa. Serve, sobretudo, para garantir mais comodidade aos interessados em apoiar o time na moderna arena.

"O reconhecimento facial marca um novo momento no acesso dos torcedores à Ligga Arena. A tecnologia permite que o processo de cadastramento do público seja realizado remotamente, sem a necessidade de comparecimento às bilheterias. Além disso, garante uma agilidade ainda maior nos portões de acesso do estádio."