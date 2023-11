Beraldo e Pablo Maia voltam da seleção pré-olímpica e viram reforço diante do Fluminense

O técnico Dorival Júnior terá um São Paulo reforçado diante do Fluminense, quarta-feira, no Maracanã, em jogo adiado da 32ª rodada do Brasileirão por causa da final da Libertadores. Nesta segunda-feira, o treinador contou com o retorno de Pablo Maia e Beraldo, que estavam em fase de treinos na seleção olímpica.

Beraldo e Pablo Maia são peças vitais no esquema de Dorival e devem voltar à equipe no Rio. Nesta segunda, a dupla trabalhou separada, pois o técnico dividiu o elenco em dois, com defensores aprimorando marcação e volantes, meias e atacantes realizando atividades de criação.

Lucas Moura, em recondicionamento físico após lesão muscular, também foi a campo, dando novos sinais de que pode retornar ao time diante dos cariocas. Ele trabalhou ao lado de Galoppo e Igor Vinícius, que também estão em, reta final de reabilitação de problemas clínicos.

Sem esconder que pretende observar outras peças do elenco nesta reta final de temporada e olho na montagem do grupo para 20924, o treinador trabalhou, ainda, com seis jogadores que participaram da partida de ida da final do Paulista sub-20: Negrucci, João Adriano, Henrique, Maioli, William Gomes e Talles Wander.

ALEXANDRE PATO FORA

Pouco aproveitado nos últimos jogos e aparentemente com os dias contados no clube do Morumbi, o atacante Alexandre Pato realizou exames de imagem que constaram um estiramento muscular na perna esquerda. O jogador já faz tratamento.