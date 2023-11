Lexa publica fotão beijando novo namorado e fãs reagem: A fila andou rápido

O amor está no ar! Lexa surpreendeu os seguidores ao publicar fotos para lá de apaixonantes ao lado de Ricardo Vianna! A funkeira posou agarradinha ao ator em meio a uma gruta no cenário paradisíaco do Jalapão, no Tocantins, onde estão curtindo viagem juntinhos.

Assim, em clima de romance, a cantora não teve medo de ser feliz e publicou uma sequência de fotos para lá de calorosas, onde ainda tasca um beijão no seu novo namorado.

Eu e meu amor Ricardo Vianna. Começou nossa Trip dos SONHOS! Jalapão é tudo!, escreveu ela na legenda dos cliques.

Fãs e seguidores de Lexa fizeram vários comentários na foto. Alguns positivos, outros, nem tanto.

E o Guimê chorando até hoje, debochou um internauta.

Esse povo se apaixona muito rápido, escreveu outra.

Felicidade incomoda, né?... Deixem a mulher ser feliz, postar e viver o momento, elogiou uma.

Eu estou amando esse casal, comentou outra.

A fila andou rápido, hein?, observou mais um.