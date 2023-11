Estação Luz recebe exposição fotográfica sobre Paranapiacaba

As riquezas históricas e o acervo arquitetônico de estilo inglês de Paranapiacaba começaram a ser expostos no saguão central da Estação Luz da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em São Paulo. A mostra, que vai até 30 de novembro, traz 18 fotos de diversos autores, resultado de um concurso realizado no Festival de Fotografia de Paranapiacaba entre 24 e 27 de agosto deste ano.

A exposição é itinerante, sendo a primeira parada na Luz. De 1º a 31 de dezembro as fotos poderão ser visitadas na Estação Palmeiras-Barra Funda, conforme o cronograma que deverá se estender em 2024.

“A mostra cultiva a memória da vila construída pelos ingleses da São Paulo Railway a partir de 1860 para abrigar os funcionários contratados para a construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí. Além disso, a união entre natureza e história, uma das marcas de Paranapiacaba, está presente na exposição”, afirma o curador da mostra, João Kulcsár.

A mostra é uma parceria da Prefeitura de Santo André com a CPTM e o Festival de Fotografia de Paranapiacaba.

“Esta iniciativa visa não só apresentar às pessoas as belezas, mas ao mesmo tempo deixar esse convite para que todos possam conhecer a riqueza da Mata Atlântica presente na nossa cidade”, diz o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

Paranapiacaba é tombada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A vila inglesa é cercada pela Mata Atlântica e a tradução do tupi-guarani significa “lugar de onde se vê o mar”.