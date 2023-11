A apuração da denúncia feita pelo MPF (Ministério Público Federal) contra o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), acerca do suposto esquema de utilização da estrutura da Secretaria de Comunicação com o objetivo de produzir “notícias” favoráveis a sua candidatura na eleição de 2020, é de extrema importância para a transparência e lisura do processo eleitoral que resultou em sua reeleição. Em uma democracia saudável, a confiança dos cidadãos no sistema político depende da integridade do pleito, e qualquer tentativa de manipulação ou uso indevido de recursos públicos para favorecer um candidato compromete a legitimidade do processo. É preciso investigação rigorosa.

Não é de hoje que se sabe que Orlando Morando controla não apenas a Prefeitura de São Bernardo, mas também uma máquina de ‘notícias’, azeitada com polpudas verbas publicitárias, pronta para beneficiar quem abra mão da prática do jornalismo para lhe fazer assessoria disfarçada – mal e porcamente disfarçada na maioria das vezes, diga-se. Mas até a manifestação do MPF, feita ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral), não se tinha ideia da extensão do esquema, que envolve, ao que tudo indica, agências de publicidade e veículos de comunicação, todos agindo em conluio para fraudar o resultado das urnas no pleito de 2020 e permitir a continuidade da ilegalidade que beneficiava o bando.

Trabalho jornalístico sério é fundamental para garantir que os eleitores recebam informações imparciais e objetivas sobre os candidatos, permitindo-lhes tomar decisões informadas. O MPF desconfia, com razão, que Morando manipulou jornais para fragilizar a equidade no processo, recorrendo ao uso indevido de recursos públicos para influenciar a opinião pública. Ser simpático ou crítico a administrações públicas é um direito inalienável dos veículos de comunicação, desde que, evidentemente, esses valores não variem de acordo com as verbas de publicidade que entrem, ou deixem de entrar. A imprensa é uma instituição democrática muito séria para se deixar levar pelo tilintar da caixa registradora.