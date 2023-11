Cristiano, da dupla com Zé Neto, revela que o filho caçula passará por cirurgia

Que tristeza! Cristiano, da dupla com Zé Neto, está vivendo um momento muito delicado em sua vida, atualmente. Isso porque o filho caçula do cantor sertanejo tem uma doença rara no coração, e ele compartilhou um relato em suas redes sobre o garotinho, Miguel, de apenas cinco meses de idade, precisar passar por uma cirurgia.

Miguel possui uma doença chamada Tetralogia de Fallot, que é caracterizada por uma má formação no músculo cardíaco, aorta e válvula pulmonar, que são essenciais para o funcionamento correto do coração.

Nosso filho, desde a barriga da sua mamãe, foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot. Aquilo foi um choque, me perdi completamente, o medo dominou meu corpo, mente e alma, pensar na possibilidade de perder meu filho. Chorei muitas noites sozinho, só eu e Deus. Eu tinha que ser forte e estar forte e passar segurança a minha esposa, minha família, mas sabe de onde veio tanta força? Deus, disse o cantor.

Nesta segunda-feira, dia 20, no Instagram, o músico publicou uma foto do filho, acompanhado de uma legenda emocionante.

Hoje lute por você filho, e pro resto da minha vida, seu pai vai lutar por você!, escreveu ele.