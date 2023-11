Lucas Souza e Cezar Black brigam feio em A Fazenda 15 e produção precisa intervir conflito entre os peões

É muita treta, é muito fogo no feno, Brasil! Na tarde desta segunda-feira, dia 20, a produção de A Fazenda 15 precisou intervir durante uma briga entre Lucas Souza e Cezar Black. Imediatamente, antes que rolasse algum tipo de agressão entre os dois, a equipe do programa isolou os dois participantes em cada canto, e chamou a atenção deles após o ocorrido.

Tudo aconteceu durante uma dinâmica de um patrocinador, em que o militar e o enfermeiro discutiram feio. Após o grupo de Jaquelline ganhar a brincadeira, Black e Lucas gritaram um com o outro e os sinais das câmeras do Playplus - plataforma de streaming que transmite o reality show da Record TV - foram cortados, sendo redirecionados para o cavalo Colorado.

No entanto, ainda que as imagens estivessem focadas no cavalo da sede, foi possível ouvir toda a gritaria entre os dois. Em outro dado momento, logo na sequência da treta, a produção emitiu um disparo:

- Atenção, atenção. Cezar na sala e Lucas para o quarto, imediatamente.

Momentos depois, Black declarou aos aliados que Lucas tentou lhe dar um tapa e cuspiu nele.

- Ele cuspiu em minha cara, p*rra!, disse Black.

- Cuspiu! Cuspiu na cara dele!, afirmou Shay.

- Ele veio pra me dar um tapa, você não viu? Alguém veio pra cima, segurou ele e, quando segurou, a mão dele veio assim [Black fez sinal de movimento], pegou de raspão na minha cara, contou o enfermeiro a Radamés, que ficou calado.