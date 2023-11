Mendy processa Manchester City por salários não pagos após ser acusado de crimes sexuais

O jogador francês Benjamin Mendy entrou na Justiça contra o Manchester City por salários não pagos depois de ter sido acusado de estupro e agressão sexual em 2021. Ele chegou a ser preso na época, mas foi solto após pagamento de fiança em janeiro de 2022.

No início de 2023, Mendy foi absolvido de crimes sexuais contra várias mulheres, mas o júri não chegou a um veredicto sobre duas acusações, e acabou sendo levado novamente a julgamento. Em julho deste ano, o jogador foi considerado inocente em uma novo julgamento na Inglaterra.

Agora o francês busca receber seus salários devidos até o final do contrato com o time inglês, encerrado em junho de 2023. O advogado Nick De Marco KC confirmou à Sky Sports News que apresentou uma ação multimilionária em nome do jogador.

"O Manchester City FC não pagou nenhum salário ao sr. Mendy a partir de setembro de 2021, após ele ter sido acusado de vários crimes, dos quais foi posteriormente absolvido, até o final do seu contrato em junho de 2023", afirmou De Marco, em comunicado. O clube inglês não fez comentários sobre a ação judicial.

Mendy, de 29 anos, se tornou o defensor mais caro do Campeonato Inglês quando o City pagou 52 milhões de libras (cerca de R$ 315 milhões) para tirá-lo do Monaco em 2017. O jogador conquistou três títulos com o time inglês e integrou a seleção campeã da Copa do Mundo de 2018. Ele defendeu o time comandado por Guardiola até agosto de 2021 e atualmente atua no francês Lorient.