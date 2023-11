Virginia Fonseca é contratada pelo SBT e abre o coração sobre a novidade: Oportunidade que sempre sonhei!

E não é que ela conseguiu? Virginia Fonseca foi contratada pelo SBT e anunciou, oficialmente, essa novidade nesta segunda-feira, dia 20, nas redes sociais! Uma das maiores influenciadoras digitais do país abriu o coração por meio de um textão no Instagram, beijando o logo da emissora de Silvio Santos com uma foto para lá de especial.

Muita gratidão primeiramente a Deus e a todos vocês!!! Sempre me falaram que eu tinha que ter o meu programa, que era pra eu correr atrás disso e eu sempre respondi que na hora que fosse pra ser, seria!! E olha só? Chegou em mim essa oportunidade que sempre SONHEI!!, iniciou a empresária no texto.

E ainda completou, revelando que ela e a mãe gostavam de assistir aos programas do SBT, e que a sua atração vai ao ar nas noites de sábado, a partir de 2024!

Eu AMO o SBT, lembro quando eu assistia com minha mãe, pela televisãozinha do meu quarto e tinha que ficar mexendo na antena pra não falhar kkkk e agora terei meu programa aos SÁBADOS à noite, declarou.

Assim, ela agradeceu o apoio e confiança que teve da diretora Daniela Beyruti.

Deus sempre faz as coisas no tempo certo!! Eu amo trabalhar, meus pais sempre me deram esse exemplo e minha mãe sempre me falou que se eu quisesse algo, eu teria que trabalhar pra ter e nunca depender de ninguém? Ela sempre me deu força e sempre me apoiou em absolutamente tudo!! Agradecer ao sbt e a Daniela Beyruti por pensarem em mim, serei eternamente grata por essa oportunidade!! Prometo entregar 100000% de mim, como em tudo que faço!! 2024 É NOSSO. TODA HONRA E GLORIA A DEUS!!, finalizou ela.

Além disso, Virginia ainda apareceu em um vídeo ao lado de Patricia Abravanel, que está no comando de alguns programas da grade televisiva da emissora, substituindo o pai, Silvio Santos. Em momento de descontração, em que a apresentadora faz aviãozinhos de dinheiro como o pai, ela surgiu feliz pegando todos no ar, enquanto Patricia anunciava a novidade.

Vale lembrar, por fim, que a esposa de Zé Felipe foi eleita a melhor influenciadora brasileira em 2022 pela premiação internacional do People?s Choice Awards, e foi destaque na categoria Web entre a desejada lista de personalidades da Forbes Under 30.

Que luxo, né, Brasil? Boa sorte e sucesso para ela!