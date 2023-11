Shakira chega a acordo de mais de 41 milhões de reais após polêmica de fraude fiscal na Espanha

O julgamento de Shakira contra as autoridades espanholas estava prestes a começar, mas a colombiana decidiu fechar um acordo com os fiscais financeiros após ser acusada de sonegar cerca de 15 milhões de euros em impostos, um valor que chega a 80 milhões de reais, na cotação atual.

Segundo informações do Reuters, o acordo prevê que a cantora deverá aceitar as acusações, apesar de continuar se dizendo inocente. Ela também pagará uma multa de 50% do valor que está devendo, cerca de sete milhões e 300 mil reais, mais um valor de 438 mil euros para evitar uma prisão de três anos. O valor final do acordo ficou fechado em 41 milhões e 500 mil reais.

Vale lembrar que as acusações dizem que Shakira deixou de pagar impostos entre os anos de 2012 e 2014. A cantora chegou a recusar o primeiro acordo feito pelas autoridades, ela alegou que levava uma vida nômade e, por esse motivo, não deveria nada ao país.

Na época, as autoridades alegaram que a cantora passou mais de seis meses de cada um dos anos vivendo na Espanha, além de ter comprado uma casa em Barcelona em maio de 2012 para morar com a família, e por isso, ela teria se tornado uma devedora de impostos.

Segundo a BBC, a colombiana confirmou que o acordo só foi aceito para proteger seus dois filhos, Milan e Sasha, frutos de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.

- Embora eu estivesse determinada a defender a minha inocência num julgamento que os meus advogados estavam confiantes que teria decidido a meu favor, tomei a decisão de finalmente resolver esta questão tendo no coração o melhor interesse dos meus filhos, que não querem ver sua mãe sacrificar seu bem-estar pessoal nesta luta.