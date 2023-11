Adele teria confirmado casamento com Rich Paul durante show de comédia

Casal feliz? Parece que sim! Segundo informações do Daily Mail, Adele teria confirmado seu casamento com o agente de esportes Rich Paul. Depois de muitas especulações, a cantora parece ter colocado um ponto final no mistério.

Acontece que, durante um show de comédia de seu melhor amigo, Alan Carr, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a britânica teria confirmado a união. Uma fonte revelou o que teria acontecido:

- Eu estava no show do Alan Carr e Adele também estava lá. Alan questionou a plateia se alguém tinha se casado recentemente e Adele gritou: Eu!

Outra pessoa que estava na plateia também contou que o show foi bastante pequeno e íntimo, mas a artista aproveitou bastante antes de ir embora:

- Quando ele questionou se alguém tinha se casado recentemente, ela gritou: Eu!. Super fofa e ela foi muito doce, mas foi embora assim que acabou.