Borrell parabeniza Milei por vitória na Argentina e fala em finalizar acordo UE-Mercosul

O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, parabenizou em comunicado nesta segunda-feira, 20, em nome do bloco, Javier Milei pela vitória no domingo (19) na disputa presidencial da Argentina. O povo do país "votou em eleições democráticas, pacíficas e ordeiras", comentou, e celebrou a relação "próxima, construtiva e abrangente" entre o bloco e a nação sul-americana, ao longo de décadas.

O próximo governo "assume em circunstâncias desafiadoras" e pode contar com a UE para fortalecer mais a parceria, afirma Borrell. Ele fala em "entregar resultados positivos para nossas sociedades, incluindo ao finalizar as negociações o mais breve possível do acordo de associação UE-Mercosul.

Borrell qualifica a Argentina como um ator global importante e diz que o bloco está ansioso para trabalhar como o novo governo "para enfrentar desafios globais".