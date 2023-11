CEO do Guarani garante permanência de técnico e projeta reformulação no elenco

Apesar de ter mais uma rodada na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani está fora da disputa pelo acesso e já começa a pensar em 2024. Ricardo Moisés, CEO do clube, garantiu a permanência do técnico Umberto Louzer até o fim do Paulistão, quando seu contrato se encerra.

"O Umberto Louzer tem contrato com o Guarani até o fim do Paulistão. Então não existe motivo para qualquer alteração", disse objetivamente Ricardo Moisés após a derrota para o ABC, por 3 a 2, no domingo.

Apesar de bancar a comissão técnica, o dirigente garantiu reformulação no elenco a partir desta semana. "Quero agradecer a torcida do Guarani e pedir desculpas. Estou extremamente envergonhado pelo o que o time desempenhou nas últimas rodadas. É um momento de reflexão, de cada um assumir seus erros. Vamos iniciar a reformulação do elenco já nesta semana."

Louzer seguiu o discurso, pediu desculpas e também citou 'falta de ambição' do elenco para justificar a queda de rendimento. "Eu também quero pedir desculpas ao torcedor. A palavra é vergonha. Foi um final de competição pífio e não tem como contextualizar o que aconteceu. Mudanças precisam acontecer porque essa falta de ambição foi muito triste."

Com a derrota para o ABC, o Guarani seguiu com 57 pontos, em décimo lugar, e só pode chegar a 60, enquanto o quarto colocado Vila Nova já tem 61. Nos últimos sete jogos, foram quatro empates e três derrotas.

O Guarani fará o último jogo diante do Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), no sábado, às 17h. Louzer não deu pistas se irá escalar um time alternativo para este último confronto, mas deve priorizar jogadores que deseja manter no elenco para a próxima temporada.