Dulce María faz homenagem para Marília Mendonça no último show de RBD no Brasil

O último show de RBD no Brasil foi só emoção! No último domingo, dia 19, em São Paulo, Dulce María decidiu fazer homenagem para Marília Mendonça, que recentemente ganhou o Grammy Latino com o álbum Decretos Reais.

Caso você esteja por fora, antes de sua trágica morte, em novembro de 2021, Marília vinha ensaiando para cantar em espanhol e, inclusive, estava se preparando para lançar uma música com Dulce, Amigos con Derechos, que infelizmente só chegou às plataformas após a morte da brasileira.

Com esse contexto, fica fácil entender porque Dulce decidiu homenagear Marília, né?