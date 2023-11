Xi Jinping convida empresas francesas a investirem na China, em ligação com Macron

O presidente da China, Xi Jinping, convidou "mais empresas francesas a investirem" no país, durante ligação com o presidente da França, Emmanuel Macron. "Estamos felizes em ver mais produtos franceses entrando no mercado chinês e esperamos que a França possa contribuir na construção de um ambiente não discriminatório para negócios e investimentos franceses na China", afirmou Xi, em nota oficial.

Segundo comunicado, os líderes conversaram sobre o sucesso na cooperação bilateral mútua entre China e França, além de discutir o papel francês na promoção de um "desenvolvimento mais positivo" nas relações estratégicas entre a China e a União Europeia (UE).

Xi e Macron também discutiram sobre os conflitos no Oriente Médio e concordaram em contribuir para "manter a paz e estabilidade global", considerando prioridade máxima a prevenção de uma escalada na situação entre a Palestina e Israel. "A 'solução de dois Estados' é a maneira fundamental de resolver o ciclo de conflitos entre palestinos e israelenses", concluíram, conforme o comunicado.