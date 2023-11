Bruna Lombardi tem casa assaltada em São Paulo; três homens são presos

A casa da atriz Bruna Lombardi foi assaltada no Morumbi, zona sul de São Paulo, na noite do domingo, 19, mas ela não estava no local no momento do crime. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), três homens foram presos em flagrante por furto à residência, receptação de veículo e associação criminosa. O caso foi registrado no 89º DP (Jardim Taboão). O Estadão tentou contato com a artista, mas não teve resposta até o publicação desta matéria. A reportagem também pediu mais detalhes para a PM de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram chamados para atender a um chamado de "atitude suspeita". Chegando ao local, encontraram um homem de 30 anos em um carro estacionado em frente à casa. Ele confessou a participação no furto.

Enquanto a polícia revistava o veículo, os outros dois envolvidos, de 26 e 27 anos, saíam da casa de carro. Ao perceberem a presença dos agentes, eles tentaram fugir a pé, mas foram detidos. No veículo, as autoridades encontraram uma pistola calibre 380 e objetos da vítima.

Depois de o trio ser levado à delegacia, os policiais perceberam que o carro usado pelos criminosos, um Nissan Livina, tinha sido furtado e estava com a placa adulterada.

O caso foi registrado como furto à residência, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, localização/apreensão de veículo e associação criminosa.

