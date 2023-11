Viih Tube e Eliezer abrem coração sobre ataques sofridos por Lua: Fora de controle

Viih Tube e Eliezer seguem defendendo com unhas e dentes a filha Lua, de sete meses de vida. Recentemente, o casal vem desabafando com os seguidores sobre os diversos ataques que a pequena sofre nas redes sociais devido ao seu peso. No último domingo, dia 19, os dois concederam uma entrevista para o Fantástico para falar sobre o assunto.

- As pessoas não estão preocupadas com a saúde da Lua. Elas querem atacar. De cheinha foi para gorda, que foi para obesa e depois doente. Disseram que ela iria explodir, conta Eliezer.

E Viih completou:

- Eu exponho a minha vida desde que me conheço por gente. Estamos compartilhando momentos felizes da nossa família. Tivemos essa conversa. Eu expus muito a minha gravidez, e não me arrependo de forma alguma porque ajudei inúmeras mães. Quando a Lua nasceu, a gente conseguiu não contar sobre isso por uma semana. [...] Mas não me arrependo [da exposição da Lua]. Não acho que a culpa disso foi a decisão de escolher mostrar a nossa família.

A influenciadora ainda contou que os comentários têm trazido bastante sofrimento para o casal:

- No travesseiro, ele [Eliezer] só chora. E chora de chorar mesmo, de perder o fôlego, porque ele sente que não tem o que fazer. É isso que me toca, não conseguir proteger não só a minha família, mas a minha família.

Depois de tantos ataques, os dois estão decididos em processar cada um que fizer comentários sobre o corpo de Lua:

- Sinceramente, acho que as pessoas só vão começar a sentir quando mexer com o bolso delas. Se processou, vai ter que pagar, completou Viih.