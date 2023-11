Como saber se alguém está rastreando meu telefone?

As aplicações de rastreamento e spyware são realidade há vários anos. Elas representam uma invasão perigosa à privacidade.

A ESET , empresa de detecção de ameaças, e o 33Giga explicam como reconhecer se um dispositivo móvel está sendo rastreado e o que fazer a respeito. Confira.

Como saber se estão rastreando meu dispositivo móvel?

Cuidado com os cliques e também com os oportunistas

Existem aplicativos e e-mails que podem conter spyware projetados para rastrear os dispositivos. A melhor prática para não ser vítima é baixar apps de meios oficiais e apenas clicar em links enviados por pessoas de confiança, que não levantem suspeitas.

Outros aplicativos de rastreamento e spyware exigem acesso físico ao celular por parte do atacante para sua instalação. Para evitar isso, a ESET recomenda manter o dispositivo seguro; uma boa prática é protegê-lo com um método de autenticação, como PIN, senha ou reconhecimento biométrico .

O jailbreak no iPhone

No caso específico do iPhone, a instalação de aplicativos de rastreamento ou spyware requer o processo chamado jailbreaking , que contorna as rigorosas regras da Apple sobre a instalação de software de fontes diferentes da App Store.

A particularidade é que, se isso acontecer com um telefone, você pode não notar a diferença. Se a pessoa que fez isso foi apressada e descuidada, é possível que não tenha removido o software que usou para fazer o jailbreak. Cydia, Icy, Installer, Installous ou SBSettings são algumas das ferramentas de jailbreak mais comuns.

Para encontrá-las, basta deslizar o dedo para a direita na tela inicial do telefone, pois elas não aparecerão necessariamente com o ícone de um aplicativo.

Os alarmes no uso dos dados

A existência de um aplicativo de rastreamento ou spyware no celular também pode significar o uso excessivo de dados, especialmente porque é muito comum que eles usem o GPS para monitorar a localização do telefone e o roaming de dados para informar quem os controla.

A partir do menu de Configurações dos dispositivos (seja iPhone ou Android), é possível verificar o uso de dados e se algum aplicativo desconhecido está consumindo de forma excessiva. Se isso acontecer, é preciso desinstalá-lo imediatamente.

Bateria, aplicativos desconhecidos e ligações inesperadas

Existem outros sinais de que um dispositivo móvel pode estar sendo rastreado, como:

a bateria se esgotar mais rapidamente e ficar quente mesmo quando está inativa;

o telefone permanecer ligado ao tentar desligar a tela ou ligar quando não está sendo usado;

os aplicativos funcionam mais lentamente;

haver aplicativos desconhecidos em execução em segundo plano;

ou o ícone de localização se acender aleatoriamente.

Por si só, esses fatores não indicam a presença de aplicativos de rastreamento, mas juntos podem representar um risco.

Atenção para mensagens estranhas

Uma mensagem de texto com o que parece ser um código de computador ou cheia de números confusos pode ser uma mensagem de “instrução” enviada pelo controle remoto do software de rastreamento para o telefone. O software espião opera ao receber essas mensagens, que às vezes podem aparecer na caixa de entrada.

A evidência do mundo real

Um dos melhores conselhos para saber se o dispositivo móvel está sendo rastreado é prestar atenção ao que acontece ao seu redor. Alguma pessoa próxima disse ou fez algo suspeito? Pode ser tão simples quanto esquecer de parecer surpreso quando você menciona algo, ou deixar escapar algo que de outra forma não saberiam.

O que deve ser feito se um dispositivo móvel está sendo rastreado?

Verificar a configuração de localização: é possível que alguém não precise instalar nada para rastrear um dispositivo, já que algumas aplicações são configuradas por padrão para compartilhar a localização. Portanto, é necessário verificar periodicamente quem tem permissão para ver a localização ou desativar a opção de compartilhamento.

De acordo com a ESET, uma prática muito boa é verificar as permissões de todos os aplicativos para garantir que nenhum deles esteja compartilhando a localização.

No caso dos aplicativos que realmente precisam da localização para funcionar (como o Google Maps, por exemplo), é aconselhável configurá-los para compartilhar a localização apenas quando estiverem sendo utilizados.

Procurar pelo aplicativo de rastreamento: embora nem todos os usuários se sintam confortáveis vasculhando pastas e diretórios de seus telefones, se você tiver um aplicativo de exploração de arquivos, como o ES File Explorer , é aconselhável procurar em pastas de mensagens, imagens e aplicativos. Frequentemente, o spyware não é muito sutil e pode criar arquivos com palavras como “sigilo”, “espião” e “espionagem móvel”. Nesse caso, é necessário excluir tudo o que for óbvio, mas também buscar a orientação de um especialista antes de apagar arquivos que gerem dúvidas.

um bom aplicativo antimalware para dispositivos móveis deve proteger contra aplicativos de espionagem e rastreamento. A ESET oferece um – a plataforma mais suscetível a malwares e aplicativos não autorizados. Também é recomendável para torná-los mais resistentes a esse tipo de ameaças. Eliminar aplicativos de rastreamento e software espião: ao manter o software do telefone atualizado, usar uma solução antimalware e excluir tudo o que parecer suspeito, provavelmente você estará seguro dessa situação.

“De qualquer forma, se houver suspeita de espionagem, é necessário tomar precauções, fazendo um backup completo do seu computador, restaurando o telefone às configurações de fábrica e instalando apenas aplicativos conhecidos e confiáveis”, comenta Camilo Gutierrez Amaya, Chefe do Laboratório da ESET na América Latina.

“Se estiver usando um iPhone que possa ter sido desbloqueado sem o seu conhecimento, atualizar para a versão mais recente do iOS desfará o jailbreak e removerá qualquer software malicioso, mas certifique-se de fazer um backup antes”, completa.